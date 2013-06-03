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اشتون: مشروع قانون الجمعيات الأهلية المصري يؤثر سلبا على عمل الجهات المانحة

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اشتون: مشروع قانون الجمعيات الأهلية المصري يؤثر سلبا على عمل الجهات المانحة اشتون: مشروع قانون الجمعيات الأهلية المصري يؤثر سلبا على عمل الجهات المانحة

قالت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ان الأتحاد الأوروبي يكرر التزامه الراسخ بدعم المجتمع المدني في ، و التي لها دور حاسم في عملية التحول الجارية نحو الديمقراطية.

أضافت اشتون في بيان صحفي صدر عن مفوضية الاتحاد الاوربي اليوم ان الأتحاد الأوروبي يتعامل بروح من الشراكة الحقيقية مع المصرية ويوفر التقنية والمشورة للسلطات في عملية صياغة قانون جديد للجمعيات والمنظمات الاهلية.

وأضافت أشتون في بيان صد عن الإتحاد الأوربي اليوم ”  ان المخاوف من مشروع القانون لا تزال قائمة لاحتوائه على العناصر التي يمكن أن تقيد دون داع عمل المنظمات الاهلية وتعيق الاتحاد بصفته جهة مانحة أجنبية للدعم مشيرة الى ان مشروع القانون يجب أن يكون متوافقا مع المعايير والالتزامات الدولية التي تؤكد مصر التزامها بها.

واختتم البيان بالقول ان الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما التزاما كاملا بالعمل عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لضمان موافقة القانون الجديد مع الممارسات الإقليمية والدولية.

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