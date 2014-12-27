أحداث لا تنسى في 2014 بالمنطقة الشرقية

يمر عام تلو الآخر، لتتصدر وقائع وأحداث حياتنا يوميا صفحات تلك الأعوام، بما فيه من مفرح، فيما بعضه الآخر قد يكون حزينا. غير أن عام 2014 الذي لم يتبق على وداعه إلا أيام معدودة ، تتنوع صوره ما بين وقائع غريبة وطريفة وحوادث مؤسفة وبين تلك القضايا التي لم تعد تحرك الكثير سوى مشاعر الشفقة والرثاء على حالنا، وما بين الأخبار الاعتيادية عن السرقة والاعتداء والتحرش، تبقى حوادث فارقة تظل راسخة في العقول وخالدة في الذاكرة في تفاصيلها.

حيث نالت مدن كل من ( خورفكان ودبا الفجيرة ودبا الحصن ) حصتها من تلك المفارقات كأبرز وأغرب حالات الوفاة والحوادث والتي بعضها لم تشهدها من قبل، وتأتي في طليعتها:

1- ودعت المنطقة 3 من أبنائها شهداء الوطن و الواجب من منسوبي القوات المسلحة في شهري مارس وديسمبر من هذا العام، وهم ( الرائد طيار سيف محمد سيف بالروب القبيسي من دبا الحصن بالشارقة، والرائد طيار عبدالعزيز عبيد سعيد العبدولي من منطقة البدية بالفجيرة ، والملازم أول طيار عبدالله علي سيف الحمودي ) والذين استشهدوا إثر سقوط طائرتهم العسكرية في مهمات تدريبية.

2- ومن أقوى تلك الصور وأحزنها، عامل آسيوي يعتدي على مسن ثمانيني بضربه بعصا غليظة يوميا بشكل متواصل في دبا الفجيرة، مخلفا علامات استفهام محيرة في أهمية حماية المسنين من العنف المجتمعي، وإلى ضرورة وضع حدا في تفاقم التصرفات السيئة للعمالة الوافدة.

3- قتل زوجة مواطنة (ن، ع، س) في إحدى مناطق دبا الفجيرة وتحديدا " وم " على يد زوجها ( ر،ع.س) الذي يصغرها بعامين بعد خلافات زوجية متكررة خلفت ورائها طفلة صغيرة وحيدة دون والديها ،ما يرسم معالم جديدة للجريمة في المنطقة!

4- العثور على المسن المصاب بالزهايمر بخورفكان متوفيا في ولاية محضة العمانية، بعد أن فقد أثره عقب سرقته مفاتيح مركبته وينطلق بها إلى وجهة غير معلومة لمدة ثلاثة أيام.

5- وكان القدر حتميا في حياة مواطن من خورفكان بعد وجبه عشاء هندية مع رفاقه في إحدى الفنادق بدبا الفجيرة، عندما لقى حتفه بسبب انسداد مجراه التنفسي بقطعة من " خبز البراتا ".

6- الموت يغيب الطالبة " فاطمة مراد محمد مير الهوتي البلوشي " من خورفكان بعد ساعات من تأديتها آخر امتحانات الثانوية العامة جراء توقف قلبها عن العمل، وينهي أحلامها في الالتحاق بالمعهد البترولي كمهندسة للمستقبل.

7- وتقاسم القدر حياة كل من العقيد محمد عبدالله النعيمي مدير مركز شرطة منطقة المنامة وزوجته بعد أن وجدا قابعين دون حراك في مركبتهما من نوع ( فان) أثناء نزهة سياحية في منطقة العائلات في الفقيت التابعة لمدينة دبا الفجيرة. واكتشاف السبب استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون.

8- وفاة آسيوي بعد أن تحول إلى أشلاء متناثرة جراء دهس رافعة ضخمة له دون أن تلحظ مروره في طريق داخلي بميناء خورفكان.

9- مواطن عشريني يشرع في الانتحار بجرح معصم يده بأداة حادة أمام العامة بمركز المدينة بخورفكان، مدعيا اضطرابه بسبب معاناته من مرض نفسي.

10- موقوفان يهربان من مركز للتوقيف بخورفكان عبر شق الشبك الحامي حوله بمعاونة 12 شخصا، وتم إدانة 5 منهم وتبرئه البقية.

11- وفي مأساة موسمية متكررة، 55 متضررا من السيول والأمطار التي هطلت لمدة لا تزيد عن نصف ساعة بخورفكان، والتي شهدت في حينها أقوى عاصفة أمطار منذ أكثر من 15 عاما، إلى اين!.