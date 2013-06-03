جمال حشمت: رصدنا 86 حالة اعتقال وتعذيب وقتل.. ولواء بالأمن الوطني يرد: أتحداك

نفى اللواء فهمى مجاهد بقطاع الامن الوطنى ما اثير من نواب لجنة الدفاع والامن القومى عن وجود حالات تعذيب واستدعاءات من قبل جهاز الامن الوطنى الذى وصفوه بانه يمارس نفس اساليبه السابقه .

وقال مجاهد ان الجهاز تم هيكلته فى 13 مارس 2011 ولم تحدث اى وقائع او استدعاء لاى مواطن عكس ما كان يحدث سابقا باستدعاء المواطنين ، واصبحا جهازا لجمع المعلومات ومن ضمنها المشاكل الجماهيرية بالتعاون مع الامن العام والجهات الرقابية المختلفة لالقاء ا.لقبض على المخالف قانونيا.

وطالب النواب بتقديم ما لديهم من معلومات عن اى حالة وسيتم فحصها بشكل قانون ، قائلا انا نفسى فى شخصية تقول ان جهاز الامن الوطنى القى القبض عليه ، وقال ان ما تردد من البعض فى وسائل الاعلام بان الجهاز يمارس التعذيب وهذا غير حقيقى ، كما انهم قالوا ان الاخوان عذبوا المتظاهرين فى معسكر الجبل الاحمر متسائلا هل هذا حقيقى هل هذا حدث.

واشار مجاهد الى ان الجهاز يقوم الان بدوره الوحيد وهو جمع المعلومات منها الجاسوسية والارهاب ، مؤكدا ان هناك حالات اكبر من امكانيات الجهاز وهى المخابرات الخارجية التى تشكل تهديد على الوطن من الخارج ، وردا على اتهام احد النواب بان جهاز الامن الوطنى لا يعمل ، اكد مجاهد ان سرية العمل لا تمسح بالاعلان عن المعلومات ولو كانت تسمح لافصحت عنها .

وتقدم النائب جمال حشمت بمقترح حول قضية تهم كل المصريين واستمرار حالات الخطف والتعذيب خلال الستة اشهر الماضية على طريقة جهاز امن الدولة ، مؤكدا انه تم رصد العديد من حالات التعذيب منها لشاب يدعى انس محمد 23 سنه ومصطفى كمال ابو المجد 19 سنه فى شهرى يوليو وسيبتمر 2012 وذلك رغم انتهاء حالة الطوارئ فمازال مدنيين يتقدمون الى محاكم امن الدولة العليا مثل قضية طابا وخلية الزيتون وقضية ابوقاص وقضية العريش بالاضافة الى تقديم اهالى جزيرة القرصاية الى المحاكم العسكرية.

واضاف حشمت ان انتهاكات وزارة الداخلية بعد وقف قانون الطوارئ زادت حيث رصد 86 حالة اعتقال وتعذيب وقتل فى مواجهات مع الاجهزة الامنية ، وطالب حشمت نواب الشعب بمناقشة قضية التعذيب بشكل جدى، مضيفا هناك من يحاول تهديد المواطنين ويقال ابوكوا مرسى اللى عمل كده ، وقال انه تقدم بالطلب علشان اسمع من الداخلية هل هذا حصل ام لا وحاليا والوزارة لا ترد.

واشار النائب عمرو فاروق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ان هناك نقص فى جمع المعلومات والجميع يعلم من هم البلطجية ، كما ان هناك ضباط كثيرين حولهم عمليات الاستفهام ، متسائلا عن مدى صحة المعلومات حول اعمال البلطجة خاصة ان رئيس الجمهورية اشار كثيرا انه لديه معلومات ، وقال النائب محمد يوسف ان سكوت وزارة الداخلية عن عدم انكار حالات التشوية التى يثيرها الاعلام جزء ومساهمه فى زيادة الشائعات ضد وزارة الداخلية ، مشيرا الى ان رجل الامن سابقا كانت عقيدته فرض سيطرة ونحن نسعى لتحويلها الى عقيده امنية.