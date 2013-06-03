بالفيديو.. عمرو زكي يختار أهم 4 لحظات في مسيرته

اختار عمرو زكي أهم أربع لحظات مرت عليه في مسيرته مع كرة القدم.

وسأل FilGoal.com عمرو زكي "ما اللحظة الأهم والأجمل في حياتك الكروية؟" .. ليجيب المهاجم الدولي بأربع لحظات.

وقال زكي لـFilGoal.com: "البداية بالتأكيد مع منتخب مصر في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2006، حيث سجلت هدف الفوز على السنغال فور نزولي".

وتابع البلدوزر "يأتي بعده هدفي مع الزمالك في نهائي كأس مصر 2008، حيث يعد من أسعد لحظات حياتي بعدما قدت الفريق للتتويج بعد غياب لسنوات طويلة".

وعاد مهاجم إنبي السابق لاختيار لحظة هامة في مسيرته مع منتخب مصر.

وقال: "هدفي الثاني في مرمى كوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008 والثالث للمنتخب في الفوز 4-1، يعد أيضا من أهم الأهداف في مسيرتي الدولية".

وأتم "أما هدفي مع ويجان في مرمى ليفربول، فهو يعد الأهم بالنسبة لي في مسيرتي الاحترافية".

استرجع أهم لحظات زكي بالفيديو:

هدف السنغال:

"> ">

هدف إنبي:

"> ">

هدف كوت ديفوار:

"> ">

هدف ليفربول: