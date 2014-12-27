كييف والمتمردون الموالون لروسيا يواصلون تبادل الأسرى

تواصل كييف والمتمردون الموالون لروسيا، السبت، عملية تبادل الأسرى التي بدأت، الجمعة، في إطار إتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات السلام في مينسك خلال الأسبوع الجاري التي لم تسمح بتسوية الخلافات الأساسية وتراوح مكانها.

وكان الجانبان تبادلا، الجمعة، مئات الأسرى في عملية بدأت بمجموعات تضم كل منها 10 معتقلين بالقرب من مدينة كوستيانتينيفكا التي تبعد نحو 45 كلم شمال دونيتسك معلق المتمردين الانفصاليين.

وشملت العملية 222 متمردا من رجال ونساء، و146 جنديا أوكرانيا. ووقف الأسرى الذين كانوا بلباس مدني ويحملون أكياسا في الصف. وراقب عدد كبير من ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العملية التي جرت في الظلام على طريق باستثناء أنوار بعض السيارات.