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العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا تعتبر توسع الحلف الأطلسي تهديدا أساسيا

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اعتبر الكرملين توسع حلف شمال الأطلسي تهديدا أساسيا لروسيا في مراجعة للعقيدة العسكرية تعكس بشكل واضح تدهور العلاقات مع الغرب في أوج الأزمة الأوكرانية التي تعد الأسوأ بين الجانبين منذ انتهاء الحرب الباردة.

وتدين الوثيقة الجديدة التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تعزيز القدرات الهجومية للحف الاطلسي على الحدود المباشرة لروسيا وإجراءات نشر منظومة دفاعية مضادة للصواريخ» في وسط أوروبا.

وكانت الوثيقة السابق للعقيدة العسكرية السابقة التي ترجع إلى 2010، تعتبر الحلف الأطلسي تهديدا لروسيا، لكن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تصاعد التوتر إلى درجة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة.

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