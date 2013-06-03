أيمن يونس: نفاوض رؤوف؟ منين الزمالك بيشحت!

نفى أيمن يونس عضو لجنة الكرة في الزمالك تفاوض النادي مع أحمد رؤوف مهاجم قائلا "منين النادي بيشحت".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى دخول الزمالك في مفاوضوات مع رؤوف تحسبا لرحيل أحمد جعفر عقب نهاية عقده.

وقال يونس في تصريحات لـFilGoal.com "من قال أننا نفاوض أحمد رؤوف أو غيره، النادي لا يحتكم على 300 ألف جنيه وبيشحت".

وتابع "الزمالك يدار بطريقة خاطئة منذ فترة طويلة وكل شئ غلط في غلط".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية حادة في الفترة الأخيرة مما دفعه لعدم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم حتى الآن وعدم صرف مستحقات اللاعبين.

وأضاف عضو لجنة الكرة "سياسة الزمالك حاليا هي أن يدفع اللاعب الذي يريد اللعب لنا أموالا وليس العكس".

وأكمل "أغلب الصفقات التي أجريت في السنوات الأخيرة خاطئة، ولولا قطاع الناشئين ومن صعدهم ما كان سيصبح لدينا فريق".