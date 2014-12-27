مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اتنان آخران، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا .

تبلغ لمأمور مركز شرطة المنيا من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم ومصابين ومتوفين علي الطريق الصحراوي الشرقي طريق الجيش بالقرب من مدخل بوابة الرسوم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث التصادم بين السيارة رقم 389 عام بني سويف تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي قيادة حسين محمد فر هاربا تاركا السيارة وسيارة ملاكي محترقة بالكامل قيادة عز ربيع 35 سنة سائق من أسيوط أثناء سير السيارتين بالطريق في اتجاه القاهرة اصطدم الاتوبيس بالسيارة من الخلف مما أدي إلي انقلابها واشتعال النيران بها.

وأسفر الحادث عن تلفيات بالأتوبيس وتفحم السيارة الملاكي بالكامل ووفاة مستقليها كلا من ربيع محمد شحاته 63 سنة بالمعاش وعلي حسان حسن 72 سنة بالمعاش من اسيوط وإصابة قائد السيارة وشخص أخر يدعي الحسيني ابوالحسن 22 سنة، وتم نقل الجثث والمصابين الي المستشفي العام بالمنيا.