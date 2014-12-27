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تحرير 46 محضر تمويني بالوادى الجديد‎

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تحرير 46 محضر تمويني بالوادى الجديد‎ تحرير 46 محضر تمويني بالوادى الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

تستعد مديرية بالوادي الجديد، لإنشاء مول تجارى بمدينة موط بمركز الداخلة وأخر بمركز الفرافرة خلال شهري أبريل المقبل، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لدخل الأسر في الوادي الجديد.

وقال صلاح السيد مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، إنه تم افتتاح فرع تمويني جملة بمركز الفرافرة، كما تم تحرير 46 محضر تمويني في الغش التجاري وانتهاء مدة الصلاحية .

وأضاف أن المديرية مستمرة في التنسيق مع مباحث التموين في تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

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