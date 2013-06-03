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عمال السويدي للكابلات يواصلون اعتصامعهم لليوم الـ24

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عمال السويدي للكابلات يواصلون اعتصامعهم لليوم الـ24 عمال السويدي للكابلات يواصلون اعتصامعهم لليوم الـ24

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود منذ 8 دقائق

يواصل عدد من عمال مصنع "السويدي للكابلات" اعتصامهم داخل مقر المصنع الكائن بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، لليوم الرابع والعشرون على التوالى، احتجاجا على الفصل التعسفي وإيقاف 30 عاملا عن العمل من بينهم رئيس اللجنة النقابية للعمال بالمصنع.

يشار إلى أن العمال اضطروا لتنظيم وقفة احتجاجية والاعتصام منذ أكثر من شهر؛ للمطالبة بحقوق العمال والمتمثلة في الحصول على نسبة من الأرباح بأثر رجعي لمدة 5 سنوات، وكذلك الحصول على بدل المخاطر وبدل ورديات، إضافة لتعديل نظام السلامة والصحة المهنية.

وأكد العمال استمرارهم فى الاعتصام لحين التراجع عن قرارات الفصل التعسفية وعودة العمال لعملهم وحصولهم على حقوقهم المالية والاجتماعية.

محمد سويلم

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