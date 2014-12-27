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عناصر متشددة تهاجم مركزا للحرس الوطني شمال تونس

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عناصر متشددة تهاجم مركزا للحرس الوطني شمال تونس عناصر متشددة تهاجم مركزا للحرس الوطني شمال تونس

وزارة الداخلية التونسية

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي ان منطقة دوار هيشر التابعة لولاية منوبة الواقعة شمال تونس شهدت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الامن ونحو 100 من العناصر المتشددة بعد ان حاولت هذه العناصر الهجوم على مركز للامن و حرقه وتحولت المنطقة الى ساحة كر و فر بين الطرفين.

وأشار الى قوات الأمن قامت بارسال تعزيزات أمنية إلى هذه المنطقة للمساعدة في تعقب هذه العناصر.

وأوضحت مصادر تونسية ان قوات الحرس الوطني قامت بمطاردة وملاحقة هذه العناص،مشيرة الى ان هناك عددا من هذه العناصر معلوم لدى الجهات الامنية و متورط في قضايا عنف ومطلوب للعدالة.

أ ش أ

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