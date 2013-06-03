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نجلة "فرج فودة" تعلن عن مشاركة "البرادعي" و"الجبالي" في ذكرى اغتياله

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نجلة "فرج فودة" تعلن عن مشاركة "البرادعي" و"الجبالي" في ذكرى اغتياله نجلة "فرج فودة" تعلن عن مشاركة "البرادعي" و"الجبالي" في ذكرى اغتياله

كتب : محمد عبدالوهاب منذ 3 دقائق

أعلنت سمر فودة، نجلة الكاتب والمفكر الراحل فرج فودة والقيادية بحزب المصريين الأحرار، عن تدشين احتفالية في 24 من يونيو الجاري لتخليد الذكرى الـ21 لاغتيال والدها على أيدي عدد من الجماعات التكفيرية، مؤكدة أن الاحتفالية ستشهد حضور عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والمستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والشاعر أحمد فؤاد نجم وأحمد عبدالمعطي حجازي، بالإضافة للفنان عادل إمام ووحيد حامد.

وأوضحت "سمر"، في بيان صحفي، عن عزمها إعادة إصدار المجموعة الأصلية الكاملة لكتب "فرج فودة" في إطار حملة وطنية للتنوير.

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