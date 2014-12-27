خدمات «كهرباء دبي» إلكترونية للقطاع التجاري اعتباراً من أبريل 2015

شجعت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها من القطاع التجاري لاستخدام موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لإنجاز الإجراءات والمعاملات الرئيسة مع الهيئة، حيث ستوفر الهيئة خدماتها للمتعاملين من القطاع التجاري عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي فقط اعتباراً من أول أبريل 2015. وتتضمن هذه الخدمات: الانتقال إلى عقار جديد، وتقديم طلب الفاتورة النهائية، وتحديث بيانات المتعاملين، والاستفسارات المختلفة.

ودعا سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي جميع متعاملي الهيئة، ولا سيما من القطاع التجاري، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة، التي تسهم في توفير الوقت والجهد، إضافة إلى توافرها على مدار الساعة.

وأضاف: «تتطلع الهيئة من خلال تحولها الذكي نحو المساهمة في رسم ملامح مستقبل أفضل للجميع، عبر المشاركة الفعّالة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتطبيقاً لخطة دبي 2021، التي تسعى لتعزيز مكانة دبي مدينة ذكية، مستدامة، متكاملة، ومتصلة مع بنية تحتية ذات تقنية عالية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل يضاهي الأفضل في العالم، إضافة إلى استخدام الموارد بشكل مستدام على المدى الطويل، لتواكب الممارسات الفضلى المعمول بها عالمياً، من حيث معدلات الاستهلاك والكفاءة والإدارة الرشيدة».

إنجاز

وأضاف: «عملنا بجد على إنجاز التحول الذكي في خدماتنا استكمالاً لمسيرة التطوير الإلكتروني لتحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم عبر توفير الخدمات على مدار الساعة، ونعمل على تشجيع المتعاملين للتسجيل في خدمات الهيئة الإلكترونية وتحميل تطبيقها الذكي».

وإضافة إلى توفير وقت وجهد المتعاملين، تسهم الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها الهيئة في الحفاظ على البيئة، حيث سخرت الهيئة خدماتها الذكية لتعزيز أهدافها البيئية.

وتعد الهيئة أولى الجهات الحكومية التي بادرت إلى تسليط الضوء على تأثير استخدام الخدمات الذكية على البيئة، ففي 2013 تم تفادي انبعاث 11 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في الجو، الذي قد ينتج عن تنقل المتعاملين من وإلى مكاتب الهيئة، بفضل استخدام المتعاملين لخدماتها الذكية وإنجاز ما يعادل 3.3 ملايين معاملة عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

احتياجات

وتلبي الخدمات الذكية التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي توقعات واحتياجات جميع المتعاملين، فتطبيقها الذكي يقدم خدمات لجميع فئات المجتمع كالمتعاملين، والاستشاريين، والموردين، والباحثين عن الوظائف، والجهات الحكومية، كما تم إطلاق خدمة الملاحظات الحكومية المقدمة لكل من هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وبلدية دبي، والدفاع المدني، التي تمكنهم من إرسال الملاحظات للهيئة عن أي عطل في المواقع التابعة لها عبر تطبيقها الذكي.

طرق

يمكن تحميل تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهواتف والأجهزة المتنقلة أو عبر متاجر التطبيقات المختلفة.

جدير بالذكر أن كل خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي متوفرة لمتعامليها عبر تطبيقها الذي يدعم منصات أبل، وآندرويد، وعبر تطبيق الموقع الإلكتروني (ديوا.إمارات.)، إضافة إلى توفر تطبيقها عبر منصات بلاكبيري، ويندوز، وويندوز فون، وأنظمة تشغيل أجهزة سامسونغ للترفيه المنزلي، والساعات الذكية، وعبر eLife من اتصالات