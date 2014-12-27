لائحة اتهام ضد الدويلة إلى النائب العام غداً ومذكرة كويتية لإحالته إلى النيابة

أعدت جمعية المحامين والقانونيين الإماراتيين، لائحة اتهام جزائية بحق مبارك الدويلة، عضو تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت الذي تطاول على أحد رموز الدولة، وقدح في نزاهة القضاء فيها، وسيتم رفع لائحة الاتهام الى النائب العام في الدولة يوم غد للموافقة عليها وتحويلها الى النيابة المختصة، تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

وقال زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية المحامين والقانونيين الاماراتيين لـ«البيان» انه بعد موافقة النائب العام عليها سيتم احالتها إلى النيابة المختصة، ومن ثم الى المحكمة، مشيراً الى أنه سيتم التنسيق مع دولة الكويت الشقيقة لتنفيذ العقوبة التي تصل الى المؤبد، استنادا الى الاتفاقيات الامنية الموقعة بين البلدين، والتي ستكون من خلال خيارات ثلاثة، الاول تنفيذها في بلاده، او هنا في الدولة بعد تسليمه لها، او من خلال الشرطة الدولية في حال خرج من موطنه.

وتعكف وزارة الخارجية الكويتية على إعداد مذكرة اتهام بما جاء في لقاء مبارك الدويلة عضو تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت من بذاءات في حق الإمارات وتطاوله على الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديمها إلى النيابة العامة، وذلك ضمن إجراءات قانونية رادعة اتخذتها الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن الكويت ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه ما وصفه بـ«البذاءات» التي تلفظ بها الدويلة، مشدداً على أن الكويت قيادة وحكومة وشعباً لن تنسى مواقف الإمارات الشقيقة تجاه قضاياها، لاسيما موقفها من احتضان الشعب الكويتي في أحلك الظروف إبان الغزو العراقي، كما أكد أن العلاقات بين الأشقاء في البلدين لن تتأثر بتلك التجاوزات المرفوضة.

ومن جهتها، أعربت قناة المجلس الكويتية عن أسفها لما بدر من الدويلة تجاه الإمارات، وقالت في بيان أذاعته عبر شاشتها أمس: «لأنها تؤمن بأخلاقيات المهنة والكلمة المسؤولة، تأسف قناة المجلس لما بدر من النائب السابق مبارك الدويلة من مواقف خلال استضافته في برنامج نقطة نظام، وتؤكد أن التطاول على قيادات وشعوب الخليج خط أحمر».