بالصور.. محافظ سوهاج يحضر جلسة صلح بين عائلتين

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، مراسم جلسة الصلح التى تمت بين ال الديب وال فراج من قرية جزيرة محروس مركز اخميم والذى اقيم بنادي اخميم الرياضي وذلك بحضور اللواء على فهمى نائباًعن مديرامن سوهاج والمستشار ابو المجد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة وكمال شلبي رئيس مركز ومدينة اخميم وعدد من قيادات الامن والقيادات التنفيذية وكبار العائلات والعمد والمشايخ من قري المحافظة.

وقد نجحت جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الاجهزة الامنية ورجال الخير في انهاء الخصومة الثأرية بين الطرفين حيث تقدمت عائلة فراج بالقودة الى عائلة الديب اللذين تقبلوا الصلح واقسم الجميع على التصالح واسدل الستار على هذه الخصومة.

وقد توجه المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الامن وكل من ساهم في اتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة مشيرا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودي طبقا لتعليمات الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة مؤكدا ان جلسات الصلح التى تتم هى بمثابة لبنة في بناء الامن والاستقرار الذى نسعى اليه وقال ان اعلى نسبة حضور جماهيرى تكون في جلسات الصلح وهو ما يعكس حرص الاهالى على الصلح وتحقيق الامن داعيا الى اهمية حل المشاكل بالحب والود حتى نحقق اهدافنا .

واضاف المحافظ بان الجميع خاسر في عملية الثار اهل القاتل واهل القتيل واهل القرية بل الدولة وعلينا ان نورث اولادنا السلام والمحبة من اجل تحقيق التنمية والا نورث لهم الدم والصراعات وان نوجة السلاح الى عدونا الخارجى لحمايه هذا الوطن الذى يجمعنا على ارضه .ومن جانبه اكد المستشار ابو المجد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة بان اللجنة تبذل الجهود من اجل انهاء الخصومات الثأرية على مستوى المحافظة وان هذا اليوم هو يوم المرحمة ويوم عيد للجميع واشاد بالدورالذى يقوم به المحافظ بمتابعة اعمال الصلح بين عائلات المحافظة.