أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. نيمار يغادر الملعب بالملابس الداخلية احتفالًا بـ «الكريسماس»

Google+ Print
بالفيديو.. نيمار يغادر الملعب بالملابس الداخلية احتفالًا بـ «الكريسماس» بالفيديو.. نيمار يغادر الملعب بالملابس الداخلية احتفالًا بـ «الكريسماس»

لم يتردد نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة والمنتخب البرازيلى، فى خلع كل ملابسه عقب المباراة الخيرية، التى شارك فيها مساء اليوم، للرد على تشجيع معجبيه عقب اللقاء.

وخاض نيمار مباراة خيرية بين فريق من أصدقائه أما فريق من نجوم ساوباولو بمناسبة أعياد الكريسماس، وانتهى اللقاء بفوز نجم برشلونة بنتيجة 8/7. استُبدل نيمار فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وحصل على تشجيع كبير من الجماهير التى تواجدت فى الملعب، ورد نيمار على تلك الطريقة الرائعة فى استقباله بخلع قميصه والشورت وقام بإلقائها لمحبيه فى المدرجات وغادر الملعب بالملابس الداخلية.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي