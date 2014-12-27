بالفيديو.. نيمار يغادر الملعب بالملابس الداخلية احتفالًا بـ «الكريسماس»

لم يتردد نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة والمنتخب البرازيلى، فى خلع كل ملابسه عقب المباراة الخيرية، التى شارك فيها مساء اليوم، للرد على تشجيع معجبيه عقب اللقاء.

وخاض نيمار مباراة خيرية بين فريق من أصدقائه أما فريق من نجوم ساوباولو بمناسبة أعياد الكريسماس، وانتهى اللقاء بفوز نجم برشلونة بنتيجة 8/7. استُبدل نيمار فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وحصل على تشجيع كبير من الجماهير التى تواجدت فى الملعب، ورد نيمار على تلك الطريقة الرائعة فى استقباله بخلع قميصه والشورت وقام بإلقائها لمحبيه فى المدرجات وغادر الملعب بالملابس الداخلية.

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