اليوم..”الجنايات” تستكمل مرافعة دفاع المتهمين فى قضية “الهروب الكبير”

تستكمل، اليوم السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهروب الكبير”، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 متهمًا، من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

كان “منتصر الزيات” دفاع المتهمين فى القضية، قد قدم فى الجلسة الماضية 3 حوافظ للمحكمة؛ احتوت الحافظة الأولى على سى دى يحتوى على برنامج يسرى فودة، والذى تحث فيه عن مقتل ثوار 25 يناير عمداً، وأيضًا مكالمة المتهم محمد مرسى الشهيرة مع قناة الجزيرة فور اقتحام السحون، وأيضًا برنامج قامت ببثه قناة الجزيرة عن الصندوق الأسود فى مقتل اللواء محمد البطران، وبرنامج بلدنا بالمصرى على قناة أون تى فى عن مقتل اللواء البطران، وكذلك مأمور قسم وادى النطرون فى حديثه لجريدة الشروق، وحوار للدكتور مصطفى الفقى، الذى قال فيه إن مخطط فتح السجون تم بمعرفة جمال مبارك، وحوار للواء محمد إبراهيم مع خيرى رمضان قال فيه إنه لم يكن هناك أى ورقة تثبت وجود مرسى داخل السجن”، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لمشاهدة الإسطوانات المقدمة من الدفاع واستكمال المرافعة.