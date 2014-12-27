مجدداً...أحمد عز لن يخضع لفحص الحمض النووي

على الرغم من أن مصلحة الطب الشرعي حددت موعداً لأحمد عز لفحص حمضه النووي "DNA"، بعد أن تغيب عن الموعد الأول منذ أسبوعين، إلاّ أنّ مصدر مقرّب من محامي عز المستشار مرتضى منصور أكد لـ"سيدتي نت" أنّ أحمد لن يذهب إلى هذا الموعد أيضاً، وسيقدم اعتذار للمحكمة وسيحاول أن يؤكد بأي طريقة أنه لم يتزوج زينة، وبناءً عليه فليس من حق أحد فرض عليه إجراء فحص الحمض النووي.

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