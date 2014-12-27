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بالأسماء.. إصابة 13 باختناقات إثر تسرب غاز من مصنع بالفيوم

  • مصر
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أصيب 13 مواطنًا من عزبة داوود التابعة لمركز طامية في الفيوم، بحالة اختناق، إثر استنشاقهم غاز، تبين أنه تسرب من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، المجاورة للعزبة المقيمين فيها،تم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء الشافعي حسن أبوعامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير مستشفي الفيوم العام يفيد بوصول 13 مصابًا بحالة اختناق وهم ثريا ابراهيم محمد 34 سنة ومبروكة عبدالحميد محمد 11 سنة وصاوي محمد 43 سنة وسعدية احمد 73 سنة وعبدالحميد محمد صاوي 47 سنة وخميس عبدالباقي 40 سنة وصفية محمد صاوي 50 سنة وأحمد صاوي 25 سنة وحسين محمد 40 سنة سلمي محمود 55 سنة ومنير عبدالحمبيد محمد 6 سنوات وأحمد محمد عبدالحميد 6 سنوات ونجوي عبدالحميد محمد 10 سنوات.

وتبين من معاينة الرائد أحمد سيف، رئيس مباحث طامية، أن المصابين من عزبة داوود الواقعة على طريق القاهرة الفيوم/ الصحراوي المجاورة للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وأنهم أصيبوا بحالة اختناق، إثر تسرب مادة غازية تسبب الاختناق من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم المجاور للعزبة.

تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وانتقلت قوات الدفاع المدني للمصنع، وتمكنت من السيطرة على تسرب الغاز.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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