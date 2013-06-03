5 أرقام ' استثنائية ' في الولاية الأولى لمورينيو مع تشيلسي

عاد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى موقعه كمدير فني لتشيلسي الإنجليزي للمرة الثانية بعد ست سنوات.

مورينيو الذي قاد تشيلسي في الفترة من 2004 إلى 2007 عاد من جديد لقيادة الفريق في 2013 بعد رحلة مع إنتر ميلان وريال مدريد.

المدير الفني الاستثنائي حقق نجاحا باهرا مع إنتر ميلان وتوج بالدوري ثلاث مرات متتالية واختتم مسيرته بالثلاثية.

بينما في ريال مدريد لم يحقق مورينيو النجاح المعروف عنه واكتفى بالتتويج بالدوري والكأس والسوبر مرة واحدة في ثلاث مواسم.

ولكن تبقى أرقام مورينيو في تشيلسي شاهدة على عظمة هذا المدرب الملقب بالاستثنائي.

وفيما يلي 5 أرقام قياسية لمورينيو مع تشيلسي

- مورينيو حقق أكبر نسبة فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال موسمين خاض 120 مباراة وفاز في 85 بنسبة 71%

- مورينيو لم يخسر على ملعبه في الدوري الإنجليزي خلال فترة قيادته للفريق 60 مباراة

- في أول مواسمه مع تشيلسي حقق مورينيو أكبر عدد نقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي 95 نقطة

- مورينيو أكثر مدرب توج ببطولات في تاريخ تشيلسي 6 بطولات في موسمين ونصف

- مورينيو بات أول مدرب في تاريخ تشيلسي يدرب الفريق مرتين