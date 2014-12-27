حمدان بن زايد:خليفة يولي سعادة المواطنين الأهمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية أن سعادة المواطن تأتي في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " لذا كان توجيه سموه الدائم بتوظيف كل الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال تفقده صباح أمس مشروع " أم الأشطان " السكني بالقرب من مدينة غياثي في المنطقة الغربية والذي نفذته شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة".

واطلع سموه على نموذج جاهز لإحدى فلل المشروع وأبدى إعجابه بتصميم المبنى الذي يناسب احتياجات الأسر الإماراتية ويلبي رغباتها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن المشروع يعد من المشاريع النموذجية فيما يتعلق بإسكان المواطنين الذي تتوفر فيه جميع الخدمات التي يحتاج إليها السكان.

رفاهية

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم لأبناء الإمارات وتلبية متطلبات المواطنين فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع ومستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

رافق سموه خلال الجولة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وعويضة مرشد المرر الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات العامة " مساندة " وعدد من المسؤولين.

من جانبه أعرب المهندس عويضة مرشد علي المرر عن شكره الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمتابعة سموه الحثيثة لجميع المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الغربية وتوجيهات سموه بانجاز هذه المشاريع وفقا لما هو مخطط له.

وأكد حرص "مساندة" على ترجمة توجيهات قيادة الدولة ترجمة أمينة وصادقة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الإمارات وفي جميع القطاعات من مساكن ومستشفيات ومدارس وطرقات وبما يتوافق مع رؤية "أبوظبي 2030".