جولة تفقدية لعزب المشاركين في مهرجان الظفرة

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية عزبة كل من عبدالعزيز بن مترك العجالين من المملكة العربية السعودية وخالد بن طوار الكواري من دولة قطر وذلك في إطار جولات سموه لتفقد عزب المشاركين في مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل 2014 المقام حاليا في المنطقة الغربية.

كما زار سموه عزبة كل من مبارك سيف الشدي المنصوري و اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في إطار جولات سموه بالمهرجان .

مقترحات

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث حول المهرجان واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم والفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان في دورته الحالية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاحياء تراث الامارات ودعم الفعاليات الشعبية والمحافطة على العادات والتقاليد الاصيلة.

وأشاد سموه بالمشاركة الواسعة في مهرجان الظفرة مؤكدا أن الحفاظ على التراث وتوريثه للأجيال القادمة يمثل أساسا مهما لهوية شعب دولة الإمارات يسعى من خلاله إلى تقوية روابطه وصلاته مع تراث الآباء والأجداد مع الأخذ بأسباب التقدم الحضاري والانفتاح الثقافي.

مقومات سياحية

وأشار سموه الى أن هذا التوجه كان أحد مرتكزات النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المهرجان جمع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الامارات في صعيد واحد لإحياء تراث الآباء والأجداد،مشيرا سموه الى أهمية المهرجان في الترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة الغربية.

ورحب سموه بالمشاركين في المهرجان سواء من دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي ..مؤكدا سموه أنهم في بلادهم وبين أهليهم متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق خلال مشاركتهم بالمهرجان.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشكر للجنة المنظمة على ما بذلته من جهد في التنظيم والتخطيط والمتابعة لجميع فعاليات المهرجان.

و وصف سموه الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المشرفة والمشاركة بالمهرجان هذا العام بأنها اتسمت بالتعاون والانسجام والابتكار مما كان له أبلغ الأثر في ظهور المهرجان بهذا المستوى الراقي وترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

إشادة

من جهتهم ثمن المشاركون في المهرجان زيارات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المتكررة والحرص الدائم على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافة بما يسهم في الارتقاء بمستوى المهرجان والمكانة الكبيرة التي وصل إليها.

رافق سموه خلال الزيارة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية و سلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

تتويج الفائزين

توج عبيد خلفان المزروعي مدير الفعاليات التراثية لمهرجان الظفرة لمزاينة الإبل المقام حالياً بالمنطقة الغربية الفائزين في مزاينة الغنم صنف النعيمي.

وشهدت مزاينة الغنم صنف النعيمي التي تضمنت ستة أشواط بمشاركة 220 من الغنم النعيمي حضور مربي الأغنام من مختلف مناطق الدولة والتي تعد من سلالات غنم النعيمي الطيبة.

وقدم المزروعي الدروع للفائزين بالمراكز الأولى وجوائز مالية قيمة لأصحاب المركزين الثاني والثالث.