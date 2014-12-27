الصحة تكشف الإجراءات المتبعة عند حدوث نقص بالأدوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أن هناك عدة إجراءات متبعة تتخذها عند تلقي شكاوى سواء من المواطنين أو المؤسسات الصيدلية التابعة للوزارة أو شكاوى المستشفيات الخاصة من وجود نقص في أحد العقاقير الطبية، وأوضحت أنها تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 25354150، فيما يتم التعامل مع الشكاوى من خلال الاستعلام عن أرصدة المستحضر محل الشكوى، وكذا معدلات استهلاكها بمخازن شركات التوزيع، وفي حالة توافر المستحضر بشركات التوزيع يتم الرد على الشاكي للحصول على الدواء من أقرب صيدلية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه في حال عدم توافر المستحضر بشركات التوزيع تتم مخاطبة الشركة المنتجة للمستحضر محل الشكوى للوقوف على أسباب النقص، وتوفير الدواء المثيل أو البديل المناسب، مع السعي لإيجاد الحلول اللازمة عن طريق التواصل مع الإدارات الداخلية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية لحل المشكلات المتعلقة بالأمور الإجرائية.

وأكدت الوزارة أنه يتم التواصل مع لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية للوقوف على سعر مناسب للدواء لتجنب خسارة الشركات مع مراعاة الحالة الاقتصادية للمريض المصري، وكذلك غلق أو إحلال وتجديد خطوط الإنتاج، ومطالبة الشركات بزيادة الإنتاج لتغطية حاجة السوق، وتسريع عملية إعادة التسجيل للمنتج وإعطاء الأولوية للأدوية الحيوية، والمتابعة الفورية مع المعامل لاستعجال النتائج والعمل على إعطاء الأولوية للأدوية الحيوية غير المتوفرة بالسوق.

كما تقوم الوزارة بالعمل على توفير المستحضر عن طريق الحل الفوري قصير المدى بالتعاون مع الشركات المنتجة للمثائل والبدائل أو الاستيراد، أو الحل الجذري طويل المدى عن طريق إزالة أسباب النقص الذي يسمح بتوفير الدواء بصورة منتظمة.