أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لويس سواريز يحتفل بفوز شقيقه بدوري جواتيمالا

Google+ Print
لويس سواريز يحتفل بفوز شقيقه بدوري جواتيمالا لويس سواريز يحتفل بفوز شقيقه بدوري جواتيمالا

(إفي): احتفل المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني في أعياد الميلاد بالبطولة الخامسة التي فاز بها فريق (كومونيكاثيونس دي جواتيمالا) الذي يلعب في صفوفه شقيقه الأكبر باولو الذي التقط معه الصور أثناء احتفالهما بالبطولة المحلية.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية صورة للشقيقين سواريز معا وكل منهما يرفع يده بعلامة الرقم خمسة، في إشارة إلى اللقب الخامس الذي فاز به فريق باولو سواريز بعد تتويجه بطلا لمنافسة (أبرتورا 2014) السبت الماضي.

وكتب باولو عبر حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "نرسل لكم أنا وشقيقي من أوروجواي تهنئة بعيد الميلاد وتمنياتنا بعام مزدهر! لا زال هناك الكثير لتقديمه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع