لويس سواريز يحتفل بفوز شقيقه بدوري جواتيمالا

(إفي): احتفل المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني في أعياد الميلاد بالبطولة الخامسة التي فاز بها فريق (كومونيكاثيونس دي جواتيمالا) الذي يلعب في صفوفه شقيقه الأكبر باولو الذي التقط معه الصور أثناء احتفالهما بالبطولة المحلية.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية صورة للشقيقين سواريز معا وكل منهما يرفع يده بعلامة الرقم خمسة، في إشارة إلى اللقب الخامس الذي فاز به فريق باولو سواريز بعد تتويجه بطلا لمنافسة (أبرتورا 2014) السبت الماضي.

وكتب باولو عبر حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "نرسل لكم أنا وشقيقي من أوروجواي تهنئة بعيد الميلاد وتمنياتنا بعام مزدهر! لا زال هناك الكثير لتقديمه".