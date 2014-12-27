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حليمة بولند فى إطلالة غريبة.. الإعلامية الكويتية ترتدى فستان أشبه بجريدة

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حليمة بولند فى إطلالة غريبة.. الإعلامية الكويتية ترتدى فستان أشبه بجريدة حليمة بولند فى إطلالة غريبة.. الإعلامية الكويتية ترتدى فستان أشبه بجريدة

تناقل المعجبون بالإعلامية الكويتية حليمة بولند مجموعة صور التقطت أثناء جلسة تصوير، ظهرت فيها الحسناء الشابة في فستان بدا وكأنه صفحات كتاب تم تجميعها لتشكل الفستان المنفوش والمميز.

نشرت هذه الصور التي التقطها الفنان عادل الفارسي على حساب حليمة بولند في “إنستجرام”، حيث تفاعل متابعو الإعلامية الكويتية مع هذه الصور بإبداء إعجابهم بها، لا سيما وأن حليمة ظهرت بمكياج صاخب وبشعر منسدل على كتفها.

ارتدت الإعلامية الكويتية فستانا أبيض اللون من دار “موسكينو” للأزياء، وتميز بكتابات باللون الأسود حملت نصائح متعلقة بالنظام الغذائي، فظهرت كلمات وأرقام وجداول جعلت من حليمة بولند تبدو كإعلان متحرك لنظام التغذية السليم.

أبدى نشطاء إعجابهم بالفكرة وبطريقة تنفيذها، فيما أعرب آخرون عن تحفظهم، ووصف فريق ثالث الصورة وكل تفاصيلها بمفردات تنم عن عدم الرضا.

ربما أعادت حليمة بولند بفستانها هذا إلى أذهان البعض الحفل الذي أحيته فرقة عائلة بندلي في الكويت في عام 1979، حيث شارك الفنان غازي كبارة بدور مقدم الحفل “الأستاذ شمعة”، وكان يرتدي بدلة بدت وكأنها مجموعة من أوراق الجرائد.

 

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