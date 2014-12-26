أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير السياحة ينفى ما نشر حول تقدمه باستقالته في يناير المقبل

Google+ Print
وزير السياحة ينفى ما نشر حول تقدمه باستقالته في يناير المقبل وزير السياحة ينفى ما نشر حول تقدمه باستقالته في يناير المقبل

هشام زعزوع وزير السياحة

نفى وزير السياحة هشام زعزوع ما نشرته إحدي المواقع الإلكترونية حول تقدمه باستقالته فى شهر يناير القادم، مشددا على أنه مستمر فى أداء عمله حتى انتهاء مدة الحالية ولن يستقيل.

وأكد وزير السياحة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، انه بالفعل تلقى عرضا من وزراء السياحة العرب للاشراف على الخطة الاستراتيجية لتطوير السياحة العربية، غير أن هذا العرض لا يرتبط على الإطلاق باستقالته من وزارة السياحة لان العرض تلقاه لخبراته وطلب منه وزراء السياحة العرب تولى المسئولية سواء كان فى منصبه بوزارة السياحة أو خارج وزارة السياحة وبالتالي فالمنصب لا يرتبط بوجوده فى المنصب من عدمه وهو ما لا يفرض عليه الاستقالة من المنصب.

وشدد الوزير على أن وجوده فى الوزارة مسؤولية وطنية وشرف كبير لا يمكنه التخلى عنه وإنما يسعى إلى بذل أقصى جهد وتحقيق أفضل النتائج التى تعيد الى مكانتها فى السياحة العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع