وزير السياحة ينفى ما نشر حول تقدمه باستقالته في يناير المقبل

نفى وزير السياحة هشام زعزوع ما نشرته إحدي المواقع الإلكترونية حول تقدمه باستقالته فى شهر يناير القادم، مشددا على أنه مستمر فى أداء عمله حتى انتهاء مدة الحكومة الحالية ولن يستقيل.

وأكد وزير السياحة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، انه بالفعل تلقى عرضا من وزراء السياحة العرب للاشراف على الخطة الاستراتيجية لتطوير السياحة العربية، غير أن هذا العرض لا يرتبط على الإطلاق باستقالته من وزارة السياحة لان العرض تلقاه لخبراته وطلب منه وزراء السياحة العرب تولى المسئولية سواء كان فى منصبه بوزارة السياحة أو خارج وزارة السياحة وبالتالي فالمنصب لا يرتبط بوجوده فى المنصب من عدمه وهو ما لا يفرض عليه الاستقالة من المنصب.

وشدد الوزير على أن وجوده فى الوزارة مسؤولية وطنية وشرف كبير لا يمكنه التخلى عنه وإنما يسعى إلى بذل أقصى جهد وتحقيق أفضل النتائج التى تعيد مصر الى مكانتها فى السياحة العالمية.