السعودية تدين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين وسوريا وميانمار

دانت المملكة العربية السعودية استمرار تدهور حقوق الإنسان فى كل من سوريا وفلسطين وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا فى ميانمار (بورما سابقا) من انتهاكات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى اليوم، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز فى جدة.

وصرح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز محيى الدين خوجة بأن مجلس الوزراء، استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليمياً ودولياً، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان فى سوريا، والأراضى الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا فى ميانمار (بورما سابقا) من انتهاكات على أيدى الأغلبية البوذية، وشدد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان فى جنيف فى هذا الشأن.

كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ127، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى أمس فى جدة، وما عبرت عنه من مواقف ثابتة تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.

وأعرب المجلس عن تقدير السعودية لإعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادى للمملكة من مستقر إلى إيجابى عند درجة ائتمانية عالية، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة فى قوة ومتانة اقتصاد المملكة.

وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجة، أن المجلس أصدر عدة قرارات من أهمها تفويض وزير الدفاع ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسى فى شأن مشروع اتفاقية فى مجال التعاون الدفاعى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على قانون نظام الرفق بالحيوان بدول الخليج الذى اعتمده قادة دول مجلس التعاون فى دورته 32 بالرياض.

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