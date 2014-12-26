مصطفى بكرى : مستمر في دعم “جبهة الجنزوري” رغم قرار استبعادي من قائمة الانتخابات

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى المتحدث الرسمى لائتلاف الجبهة المصرية – بعد استبعاده من الجبهة – أن قرار استبعاده من قائمة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، تم ابلاغه به من أحد أعضاء اللجنة ، وهذا لا يغير موقفه من القائمة الوطنية ودعمها .

وأشار “بكرى” إلى أنه لم يقرر الانضمام إلى أى قائمة أخرى غير قائمة الجنزورى.

وكان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وافق على قرار استبعاد مصطفى بكرى من قائمته الانتخابية.

ويعكف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى على اعداد قائمة انتخابية لخوض انتخابات البرلمان تضم أحزابا سياسية.