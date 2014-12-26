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الجونة: لن نضرب السياحة باستقبال الأهلي والمصري.. واتحاد الكرة لن يرهبنا

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الجونة: لن نضرب السياحة باستقبال الأهلي والمصري.. واتحاد الكرة لن يرهبنا الجونة: لن نضرب السياحة باستقبال الأهلي والمصري.. واتحاد الكرة لن يرهبنا

أكد أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة في نادي الجونة على تمسكهم برفض استقبال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الثالث من يناير.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري على ملعب الجونة يوم 20 ديسمبر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تزامنها مع النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور الأهلي فبراير 2012.

واختارت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم الثالث من يناير المقبل، موعدا جديدا.

وقال الصحيفي لـFilGoal.com: "قرار عدم استضافة مباراة الأهلي والمصري نهائي ولا رجعة عنه، فإقامة المباراة في الجونة سيعرض الموسم السياحي لانتكاسة مؤكدة".

وأوضح "الخطة الأمنية الموضوعة للمباراة ستوحي لأي سائح بأن في حالة حرب، وهو ما سيؤثر على الموسم السياحي في الجونة، بل وفي الغردقة كلها".

واستبعد المشرف العام على الكرة في الجونة أن يكون قرار إقامة المباراة في هذا الموعد سياديا، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو سبب الأزمة.

وأضاف الصحيفي "اتحاد الكرة هو سبب الأزمة في الأساس بعدما قام بتأجيل المباراة دون داع، واختار موعدا جديدا في وسط موسم سياحي".

وأتم "لن يرهبنا اتحاد الكرة بتصريح أن الموعد الجديد سيادي، لأننا لن نقبل استقبال المباراة تحت أي ظرف".

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