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البنتاجون: 31 غارة جوية استهدفت مواقع “داعش” في العراق وسوريا

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البنتاجون: 31 غارة جوية استهدفت مواقع “داعش” في العراق وسوريا البنتاجون: 31 غارة جوية استهدفت مواقع “داعش” في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الجمعة، أن قوات التحالف الدولي شنت 31 غارة جوية ضد مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا.
> ونقلت (سكاي نيوز) عن الوزارة قولها – في بيان لها اليوم – “إن مقاتلات وقاذفات وطائرات بدون طيار ضربت 16 هدفًا للتنظيم في سوريا و15 هدفًا في العراق”.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية دمرت 19 موقعًا هامًا للتنظيم في مدينة كوباني (عين العرب) بسوريا ، كما دمرت منصة صواريخ تابعة لـ”داعش” في بلدة الأسد بمحافظة الأنبار العراقية، مشيرًا إلى إصابة عربات تابعة للتنظيم ومخيمات تدريبية في 7 مواقع بالعراق.

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