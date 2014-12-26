محافظ القاهرة: رفع حالة الطوارئ بالمديريات استعدادًا لاحتفالات رأس السنة

استعدت محافظة القاهرة لاستقبال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط برفع حالة الطوارئ بجميع المديريات والهيئات الخدمية التابعة لها.

وأصدر محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، اليوم الجمعة، تعليماته المشددة للسادة نوابه الأربعة بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الممكنة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية خلال احتفالات الأخوة الأقباط بالتنسيق مع مساعدي مدير الأمن للمناطق الأربعة ومأموري جميع الأقسام على مستوى العاصمة وتكثيف التواجد الأمني والدوريات السرية والمرورية بمحيط الكنائس ودور العبادة المسيحية ونشر قوات التدخل السريع على مدار اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالأجهزة التنفيذية ورؤساء المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظة بحضور نواب المحافظ الأربعة واللواء خالد يوسف نائب مدير الأمن حكمدار العاصمة واللواء إبراهيم الزيات مدير شرطة المرافق وعدد من القيادات الأمنية.

ووجه المحافظ بأهمية المتابعة والرقابة لغرف العمليات على مستوى الأحياء، وربطها بالغرف المركزية التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة بالمناطق وديوان عام المحافظة لتوفير كافة الخدمات، والاستجابة لشكاوى المواطنين وتذليل العقبات والمشكلات خلال فترة الاحتفالات.

وطالب المحافظ من رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات أو مياه متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها مع تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي لكل منطقة تحسباَ لوقوع أي طوارئ أو تقصير في عمل شركات النظافة الخاصة مع مراجعة أعمال التشجير ورفع كفاءة الجزر والمسطحات الخضراء وتزويدها بأزهى أنواع الزهور ونباتات الزينة لإضفاء البهجة على نفوس المواطنين، والتنسيق مع رجال المرور لرفع جميع السيارات المتروكة والمتهالكة على جانبي الطرق في محيط مواقع الاحتفالات وفحصها من خلال خبراء المفرقعات والجهات الأمنية منعاَ لحالات التكدس المروري وتسيير الحركة، مع رفع كفاءة الإنارة والرصف ومراجعة المعطل منها وصيانته وإحكام إغلاق أعمدة الإنارة وصيانة الولاعات بها خاصة بالمحاور الرئيسية والطرق المؤدية للحدائق والمتنزهات والمناطق التي يزداد إقبال المواطنين عليها .

أ ش أ