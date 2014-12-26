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مكافأة 10 آلاف يورو لمن يعثر على حمام زاجل مسروق بألمانيا

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مكافأة 10 آلاف يورو لمن يعثر على حمام زاجل مسروق بألمانيا مكافأة 10 آلاف يورو لمن يعثر على حمام زاجل مسروق بألمانيا

عرض مربي حمام في مدينة “دوسلدورف” في ألمانيا مكافأة سخية قدرها 10 آلاف يورو لمن يعثر على ذكر حمام زاجل سرق منه من برج الطيور قيمته 150 ألف يورو.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الطائر الرمادي اللون وعمره ستة أعوام والمعروف باسم “أيه أس 969″ هو أكثر الطيور قيمة التي يحتفظ بها المربي، والذي سرقه اللصوص خلال عملية اقتحام قبل أيام.

وأشارت الشرطة إلى أن اللصوص لابد أنهم يعرفون ما الذي يبحثون عنه، فمن بين مئات من طيور الحمام الأخرى في الأقفاص في مجموعة هذا المربي قصدوا ذلك الحمام تحديداً.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنه بينما تبدو الحمامة المسروقة تماماً مثل أي حمامة أخرى رمادية اللون، إلا أنها من “سلالة جيدة” لا تدركها سوى عين مرب آخر للحمام، في حين قال مربي الحمام إن هذا الطائر فاز بعدة جوائز وأن نتاجه يستخدم في سباقات تقام في جنوب إفريقيا.

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