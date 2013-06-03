"سي إن إن" نقلا عن "الديار اللبنانية": الاستخبارات الأردنية تحبط محاولة لاغتيال بشار الأسد

كتب : الوطن منذ 10 دقائق

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن صحيفة "الديار" اللبنانية، أن الرئيس السوري بشار الأسد نجا من محاولة اغتيال لتفجير طائرته بصاروخ في مطار اللاذقية.

وبحسب التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، فإن الخطة كانت تقضي بأنه عندما يطير الأسد بطائرته الخاصة، التي تتسع لـ12 شخصا، ويذهب إلى اللاذقية، حيث هنالك قصر رئاسي وأحيانا ينتقل إلى قريته القرداحة، سيتم استهدافه.

وقالت صحيفة "الديار" اللبنانية إن "من كشف المحاولة هي المخابرات الأردنية، وأطلعت المخابرات السورية على الموضوع، التي عطلت محاولة الاغتيال".

وتابعت الصحيفة، "الخبر قد يكون أكيدا وقد لا يكون أكيدا، لأنه لا قدرة لدينا على الاتصال بالمخابرات الأردينة، ولا المخابرات السورية تتحدث ولا أحد يتكلم عن الموضوع باستثناء سفير دولة عربية أبلغنا بأن كان هنالك خطة لاغتيال الرئيس بشار الأسد، قوامها قصف طائرته أثناء هبوطها في مطار اللاذقية، بالتعاون مع شبكة تراقب طائرته في مطار المزة".

محمد سويلم