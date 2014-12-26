4 استخدامات يقوم بها هاتفك ”الآيفون” القديم

إذا كنت تنوي التخلص من هاتفك آيفون 5 إس؛ لكونك مُقبلًا على شراء آيفون (6 أو 6 بلس)، فمن الأفضل أن تحتفظ به وتستفيد منه في القيام ببعض المهام التي ربما لم تتوقع يومًا أن يساعدك ذلك الهاتف على إجرائها.

وفي هذا السياق، استعرضت مجلة ”التايم” الأمريكية أكثر 4 مهام يمكن أن يساعدك آيفون 5 إس على القيام بها، في نقاط على النحو التالي:

1.إدارة المنزل بطريقة ذكية:

من خلال ربط ما يتضمنه الآيفون 5 إس من واي فاي وبلوتوث وAir play music وما يشتمل عليه من تطبيقات، بالنظام الالكتروني بمنزلك، يمكنك استخدامه كوحدة تحكم منزلي دائمة عن طريق توصيلها بمفاتيح الإضاءة.

ومن هذا المُنطلق، فإن قيامك بتوصيل تطبيقات هاتفك بمفاتيح إضاءة منزلك، يُمكّن أي شخص داخل المنزل بدء من جليسة الأطفال انتهاء بالضيوف من الاستفادة من خدمات هاتفك دون الحاجة للطلب.

2.حماية الأطفال من التعرض غير المقصود للمواد الإباحية:

نظرًا لأن الهواتف الذكية وتحديدًا شاشات اللمس الخاصة بها تعد مصدرًا جاذبًا للأطفال يستهويهم لاستخدامه بكل عفوي دون إدراك بما يتيح إمكانية تعرضهم لمواد غير مسموح التعرض بها عن طريق الخطأ.

> ويمكن أن يساعدك آيفون 5 إس القديم على حل تلك المشكلة، من خلال قيامك بتحميل تطبيق الحماية Apple Configurator المجاني، الذي يتيح لك تقنين محتويات الهاتف في منزلك من خلال ”فلترة” تطبيقات ومواقع بعينها، وحتى إغلاق الكاميرا.

3. تحويله إلى هاتف منزلي:

فمن خلال خاصية الـ Wi-Fi Calling المزوّدة بها النسخة الثامنة من نظام ”آي أو إس”، يمكنك ضبط نغمة جهاز آيفون القديم إلى نغمة مشابهة لنغمة الهاتف المنزلي، في حال وجودك في المنزل ومعك الهاتف الجديد؛ نظرًا لكونهما يتشاركان شبكة ”واي فاي” واحدة، فيتحول وقتئذ آيفون 5 إس إلى هاتف منزلي متحرك يمكنك اصطحابه في المطبخ، غرفة المعيشة، غرفة النوم، وأي حجرة بالمنزل.

4.توفير نظام مراقبة منزلية آمن:

نظرًا لأن التطبيقات الخاصة بمراقبة المنزل من خلال كاميرات متصلة عبر الانترنت – رغم فعاليتها – إلا أنها مرتفعة السعر، مثل ”دروب كام” الذي يبلغ سعره 100 دولارًا، فيمكنك عوضًا عن ذلك أن تقوم بتحميل برامج أخرى تؤدي ذات الدور ولكن بسعر أقل.

وفي هذا، يمكنك أن تقوم بتحميل تطبيقيّ Presence و Manything المجانيّين على هاتفك الآيفون القديم، ويتيحان لك إمكانية بث فيديوهات من هاتفك الآيفون سواء كان ”قديمًا أو حديثًا” ومشاركته مع عدد كبير من المشاهدين في آنٍ واحد