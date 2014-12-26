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صحيفة: أبو تريكة والنجوم ' المسلمون ' بالكرة العالمية يواجهون السعودية

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صحيفة: أبو تريكة والنجوم ' المسلمون ' بالكرة العالمية يواجهون السعودية صحيفة: أبو تريكة والنجوم ' المسلمون ' بالكرة العالمية يواجهون السعودية

تقام مباراة تجمع نجوم الكرة العالمية من أصحاب الديانة الإسلامية في مواجهة نجوم الكرة بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية أنه بعد نجاح المباراة التي أقيمت في العام الماضي بين النجوم المسلمين ونجوم الكرة السعودية تقرر تكرار التجربة مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد أبو تريكة بالإضافة للفرنسي كريم بنزيمة والمغربي مهدي بنعطية والفرنسي فرانك ريبيري سيشاركون في المباراة الودية.

يذكر أن المباراة الأولى أقيمت العام الماضي في مكة المكرمة وجذبت اهتمام الكثير من المسلمين المحبين لكرة القدم حول العالم.

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فيديو اليوم السابع

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