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بالأرقام - الزمالك لعب ربع ساعة فقط أمام إنبي

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لم يعرف الزمالك طريقا لمرمى علي لطفي حارس إنبي خلال مواجهة الفريقين باللقاء المؤجل من الجولة الأولى للدوري المصري إلا أخر ربع ساعة!

طوال ساعة وربع ساعة لم يسدد الزمالك أي كرة صحيحة على المرمى، باستثناء التي ألغاها الحكم المساعد هدفا لباسم مرسي في الشوط الأول.

وتوضح الإحصائيات أن الزمالك بدأت خطورته الهجومية الفعلية على مرمى علي لطفي في أخر ربع ساعة.

والتي شهدت أربع تصويبات صحيحة وأثنين خطأ على مرمى إنبي، وعلى مدار المباراة كلها سدد الزمالك تسع كرات فقط، ولم تصل تصويباته لمرمى الفريق البترولي إلا في أخر 15 دقيقة.

zamalek shoot

وطوال المباراة لم ينجح الزمالك في تهديد مرمى علي لطفي بأي كرة صحيحة.

وتوضح الأماكن التي سدد منها الزمالك أنها كانت داخل منطقة الجزاء باستثناء تصويبة واحدة من الخارج.

zamalek shoot places

أما إنبي، فعلى الرغم من أن الاستحواذ على مدار المباراة كان لصالح الزمالك بنسبة 59%، إلا أن الفريق البترولي كان أخطر على مرمى محمد أبو جبل.

enbbi shoot

إنبي صوب على مرمى الزمالك 13 كرة منهم سبعة بشكل صحيح، ومن أماكن متفرقة داخل وخارج منطقة الجزاء.

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فيديو اليوم السابع