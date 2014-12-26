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هل نوال الزغبي هي النجمة الأكثر أناقة للعام 2014؟

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هل نوال الزغبي هي النجمة الأكثر أناقة للعام 2014؟ هل نوال الزغبي هي النجمة الأكثر أناقة للعام 2014؟

الجمعة 26-12-2014 14:32

أطلت نوال الزغبي بفساتين رائعة على المسرح هذا العام، معظمها حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي Zuhair Murad، وامتازت جميعها بفخامتها، ورونقها وبدت مناسبة جداً لـ نوال و قوامها الناعم. وبالفعل، كانت من أكثر النجمات اللواتي تألقن على المسرح هذه السنة، غير أن إطلالاتها الكاجوال واليومية لم تكن على نفس القدر من التميز، وهذا ما يجعلنا نختارها صاحبة أجمل إطلالات فخمة، لكن ليست صاحبة أجمل إطلالات عملية وشبابية.
جمعنا لك اليوم بعضاً من أبرز إطلالات نوال الزغبي لعام 2014 .شاهديها بالصور، وأخبرينا رأيك إن كنت تعتقدين أنها تستحق لقب الأكثر أناقة.

 

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سيدتي