بالفيديو .. الكشف عن 10 تماثيل جديدة‎ أثناء العمل بكوبري طريق الكباش بالأقصر

قاد العمل بكوبري طريق الكباش الفرعوني في الأقصر للكشف عن 10 تماثيل جديدة علي شكل أبوالهول ترجع إلى عهد الملك نختانبو الأول (380 – 363 ق.م) آخر ملوك الأسرة 30 (380 – 343 ق.م) .

ووجدت التماثيل العشر مفقودة الجزء العلوي ومثبتة فوق قواعد من الحجر الرملي الذي احضره المصري القديم من محاجر جبل السلسلة شمال مدينة اسوان‏ .

وعثر علي خمس تماثيل علي الجانب الشرقي من الطريق فيما عثر علي الخمسة الآخرونبالجانب الغربي وتجري الآن عملية تنظيفها وتطهيرها من الأتربة والشوائب المتعلقة بها .