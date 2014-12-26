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بالفيديو .. الكشف عن 10 تماثيل جديدة‎ أثناء العمل بكوبري طريق الكباش بالأقصر

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كوبري طريق الكباش بالأقصر

قاد العمل بكوبري طريق الكباش الفرعوني في الأقصر للكشف عن 10 تماثيل جديدة علي شكل أبوالهول ترجع إلى عهد الملك نختانبو الأول (380 – 363 ق.م) آخر ملوك الأسرة 30 (380 – 343 ق.م) .

ووجدت التماثيل العشر مفقودة الجزء العلوي ومثبتة فوق قواعد من الحجر الرملي الذي احضره المصري القديم من محاجر جبل السلسلة شمال مدينة اسوان‏ .

وعثر علي خمس تماثيل علي الجانب الشرقي من الطريق فيما عثر علي الخمسة الآخرونبالجانب الغربي وتجري الآن عملية تنظيفها وتطهيرها من الأتربة والشوائب المتعلقة بها .

 

 

 

 

كوبري طريق الكباش بالأقصر

كوبري طريق الكباش بالأقصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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