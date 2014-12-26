بالفيديو .. الكشف عن 10 تماثيل جديدة أثناء العمل بكوبري طريق الكباش بالأقصر
قاد العمل بكوبري طريق الكباش الفرعوني في الأقصر للكشف عن 10 تماثيل جديدة علي شكل أبوالهول ترجع إلى عهد الملك نختانبو الأول (380 – 363 ق.م) آخر ملوك الأسرة 30 (380 – 343 ق.م) .
ووجدت التماثيل العشر مفقودة الجزء العلوي ومثبتة فوق قواعد من الحجر الرملي الذي احضره المصري القديم من محاجر جبل السلسلة شمال مدينة اسوان .
وعثر علي خمس تماثيل علي الجانب الشرقي من الطريق فيما عثر علي الخمسة الآخرونبالجانب الغربي وتجري الآن عملية تنظيفها وتطهيرها من الأتربة والشوائب المتعلقة بها .