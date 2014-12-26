إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية في المنوفية

اصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا؛ وتم نقل المصابيين الى المستشفى وتحريرمحضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث تلا يفيد بمشاجرة بقرية ميت ابو الكوم التابعة لمركز تلا ؛ بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف اول محمد الجوهرى 49 سنة صاحب ورشة كاوتشوك مصابا بجروح قطعية بفروة الراس واليد اليسرى وارتجاج بالمخ وتم تحويله الى مستشفى شبين الكوم التعليمى .

وطرف ثان محمود محمد 24 سنة سائق ؛ وشقيقة أحمد 26 سنة سائق ومقيمان بمين ابو الكوم .

وبسؤال الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب واحداث مابه من اصابات لخلافات بسبب قيام احد المترددين على الورشة خاصته بترك عربة كارو أمام منزلهما ؛ وبمواجهه الطرف الثانى اعترفا بتعديهما على الاول لقيامة بمغازلة زوجة الثانى عدة مرات ؛ تم تحرير محضر رقم 32 أحوال مركز تلا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .