أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية في المنوفية

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية في المنوفية إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية في المنوفية

صورة أرشيفية

 

اصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا؛ وتم نقل المصابيين الى المستشفى وتحريرمحضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث تلا يفيد بمشاجرة بقرية ميت ابو الكوم التابعة لمركز تلا ؛ بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف اول محمد الجوهرى 49 سنة صاحب ورشة كاوتشوك مصابا بجروح قطعية بفروة الراس واليد اليسرى وارتجاج بالمخ وتم تحويله الى مستشفى شبين الكوم التعليمى .

وطرف ثان محمود محمد 24 سنة سائق ؛ وشقيقة أحمد 26 سنة سائق ومقيمان بمين ابو الكوم .

وبسؤال الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب واحداث مابه من اصابات لخلافات بسبب قيام احد المترددين على الورشة خاصته بترك عربة كارو أمام منزلهما ؛ وبمواجهه الطرف الثانى اعترفا بتعديهما على الاول لقيامة بمغازلة زوجة الثانى عدة مرات ؛ تم تحرير محضر رقم 32 أحوال مركز تلا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا