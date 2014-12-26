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استشهاد مجند تحت عجلات سيارة هارب من أحكام أثناء مأمورية لضبطه بالدقهلية

  • مصر
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لقي مجند مصرعه بالدقهلية، الجمعة، أثناء محاولته إيقاف سيارة هارب من الشرطة مطلوب القبض عليه في عدة أحكام.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، باستشهاد المجند وائل منجد رمضان، 20 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل كان يقودها المحكوم عليه أشرف علي الشرباصى، 35 سنة، سائق ومقيم برأس الخليج، وذلك أثناء توجه قوة من وحدة تنفيذ الأحكام بشربين لضبطه، حيث غافل القوة وهرب وأثناء محاولة المجند إيقافه صدمه بسيارته وفر هاربا.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم الهارب له كارت معلومات تحت رقم «12/220» هتك عرض في القضية رقم 1081 لسنة 1996، ومطلوب ضبطه فى قضيتين وصادر ضده أحكام سنتين وثلاثة أشهر.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كمائن متحركة على مداخل ومخارج محيط مركز ومدينة شربين وتكثف المباحث من جهودها لضبط المتهم.

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