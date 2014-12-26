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ضبط 38 ألف قرص مخدر و850 جهاز محمول مخبأة داخل طرود بميناء سفاجا

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ضبط 38 ألف قرص مخدر و850 جهاز محمول مخبأة داخل طرود بميناء سفاجا ضبط 38 ألف قرص مخدر و850 جهاز محمول مخبأة داخل طرود بميناء سفاجا

صورة أرشيفية

احبطت إدارة الجمارك بميناء سفاجا البحري بالاشتراك مع إدارة أمن الموانئ محاولة تهريب 38 ألف قرص مخدر محظور دخوله للبلاد و850 جهاز محمول من ماركات مختلفة تقدر القيمة الجمركية علي المضبوطات بنحو 5 مليون جنيه.

وتبين أن المضبوطات حاول المتهمون تهريبها من خلال اخفائها داخل عدد من الطرود على إحدى العبارات القادمة من ميناء ضبا السعودي، وتم التحفظ على المضبوطات.

كانت إدارة جمارك سفاجا وادارة أمن الموانئ بالميناء، اشتبهت في عدد من الطرود على إحدى العبارات القادمة من ميناء ضبا السعودي وتم تشكيل لجنة برئاسة يحيى سعيد مدير جمارك البحر الأحمروبتفتيش الطرود عثر بداخلها على 16 ألف قرص من أقراص “التامول” المخدرة، و22 ألف قرص من أقراص “بلو كوفاج”.و 5 جراكن عسل نحل تزن 375 كجم وتم التحفظ علي المضبوطات.

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