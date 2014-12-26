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هل تكون الخسارة من إنبي انطلاق الزمالك مثل سيناريو 2010؟

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هل تكون الخسارة من إنبي انطلاق الزمالك مثل سيناريو 2010؟ هل تكون الخسارة من إنبي انطلاق الزمالك مثل سيناريو 2010؟

خسر الزمالك أمام انبي مساء الخميس في الدوري لأول مرة هذا الموسم، لكن هل يكرر سيناريو 2010-2011؟

انبي هزم الزمالك لأول مرة في تاريخه بذلك الموسم، ولكن استطاع الفريق الأبيض بعدها في تجنب الخسارة بالدوري ل16 مباراة على التوالي.

وكانت هذه الفترة هي الأطول بدون خسارة للزمالك منذ حصوله على لقبه الأخير في الدوري موسم 2003-2004، إذ لم يخسر في 26 مباراة وقتها.

عشرة انتصارات وستة تعادلات حققها رجال حسام حسن بعد الخسارة أمام انبي 3-1 في أغسطس 2010.

خسر الزمالك بعدها بتسعة أشهر أمام الجونة، وتوالت النتائج السلبية للفريق التي أدت إلي فقدانه لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

انبي هزم الزمالك مجددا موسم 2011-2012 ولكن بعدها أوقف لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي ولم يكتمل ذلك الموسم من الدوري.

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