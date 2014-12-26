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الفيضانات تطرد 100 ألف ماليزي من منازلهم

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قامت السلطات في خمس ولايات في شمال ماليزيا، بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم، بعدما تعرضت البلاد لأسوأ فيضانات منذ عقود.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الاخبارية عن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، قوله، في بيان، إن مستويات مرتفعة جدا لمياه الفيضان، وسوء الأحوال الجوية، جعلا عمليات إجلاء المتضررين ونقل إمدادات الغذاء بواسطة طائرات الهليكوبتر صعبة.

وذكرت الأنباء أن 103 الاف و412 شخصا جرى إجلاؤهم في ولايات كيلانتان وترنجانو وباهانج وبراك وبرليس، وهو رقم يتجاوز العدد القياسي السابق البالغ 100 ألف شخص تم إجلاؤهم أثناء فيضانات 2008.

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