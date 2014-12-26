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تفجير محل لتوزيع العطور بمدينة أجدابيا الليبية من قبل مجهولين

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هز تفجير، الجمعة، مدينة أجدابيا الليبية جراء قذف قنبلة على شركة المدينة لتوزيع العطور من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى اشتعال النيران بالشركة.

وقال مصدر أمني، الجمعة، إن سيارة نوعها جيب سوداء اللون قامت برماية قنبلة على واجهة شركة المدينة، مما أدى إلى انفجار قوي واشتعال النيران بسبب المواد التي تصنع منها العطور والقابلة للاشتعال.

وأضاف المصدر أن فرق المطافي تحاول إخماد النيران القوية نتيجة لأن العطور تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات بشرية والخسائر مادية فقط.

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