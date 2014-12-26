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وزير الخارجية يلتقي رئيس الائتلاف الوطني السوري السبت

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يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، السبت، مع هادي البحره، رئيس الائتلاف الوطني السوري، وذلك بمقر وزارة الخارجية، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والجهود المبذولة دوليا من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية التي قاربت على عامها الرابع.

وأوضح وزير الخارجية أن تؤكد دوما اهتمامها بالقضية السورية وجهودها المتواصلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يقوم على الحفاظ على وحدة الأراضي واستقلالها ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة في مستقبل أفضل، كما أكد سعي مصر لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين السوريين، الذين وصل عددهم لحوالي 20 مليون سوري ما بين لاجئ ونازح جراء هذه الأزمة التي تعد الأكبر فى التاريخ الحديث، من خلال تقديم الدعم اللازم لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي والمتردي لهم.

كان «شكري» قد أكد في العديد من المناسبات أن مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث في سوريا، وفقا لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعا لاستمرار معاناة الشعب.

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