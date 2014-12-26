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محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير بيلا روسيا ويناقش إنشاء جامعة وتوقيع بروتوكول تعاون‎

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محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير بيلا روسيا ويناقش إنشاء جامعة وتوقيع بروتوكول تعاون‎ محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير بيلا روسيا ويناقش إنشاء جامعة وتوقيع بروتوكول تعاون‎

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بشرم الشيخ حيث ناقش الطرفين سبل تدعيم العلاقات وزيادة اعداد السائحين لشرم الشيخ وايضا طرق تسهيل التبادل التجاري بين البلدين .
> ومن جانبه اعرب السفير البيلا روسي عن امتنانه للمحافظ لحسن الحفاوة التي قوبل بها كما شكر المحافظ على النظافة والنظام والأمن بشرم الشيخ .
> وقد صرح السفير بأنه تم التوقيع علي بروتوكولات نوايا بين وبيلاروسيا في مجال توريد الجرارات الزراعية التي يتميزون بصناعتها ، كما أشار للإتفاقية التي وقعها وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور.
> وحيث ان بيلا روسيا من الدول التي تغلبت على الأمية فلا يوجد بها أمية على الإطلاق بالنسبة لعدد السكان البالغ 4.5 مليون نسمة ، ووجود 54 جامعة بها ، فقد تم الإتفاق على إفتتاح فرع لجامعة بيلا روسيا بشرم الشيخ .
> هذا وقد تم الإتفاق ايضا على توقيع بروتوكول تآخي بين شرم الشيخ واحدي المدن البيلاروسية السياحية في خلال زيارة لبيلا روسيا في ابريل 2015 .
> كما استعرض المحافظ مقومات وانواع السياحة في شرم الشيخ وناقشا سبل زيادة الوفود السياحية لشرم الشيخ حيث يزور المدينة 45 الف كل عام من بيلا روسيا وطالب المحافظ مضاعفة هذا العدد .
> وامرالمحافظ باعداد برنامج للسفير لتفقده المناطق والاماكن السياحية بشرم الشيخ خلال المدة التي يقضيها السفير بالمدينة ، و قام باهدائه درع المحافظة .

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