وزير الري: يناير شهر النيل

قال الدكتور، حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية، بأن خطة الوزارة تستهدف إحلال وتجديد وصيانة المنشآت الهامة على نهر النيل حتى 2022 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وأن شهر يناير القادم سيكون «شهر النيل» حيث سيتم يوميا تنفيذ الإزالات لحالات التعدى على نهر النيل بجميع المحافظات، وفقا لبرنامج زمنى بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمحافظات للتأكيد على قدسية نهر النيل وتأكيد هيبة الدولة مشيدا بما تقوم به محافظة البحيرة خلال الأسبوع الماضي من تنفيذ اكبر عدد لحالات التعدى بمراكز ومدن الرحمانية والمحمودية وشبراخيت الواقعة على نهر النيل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة البحيرة برفقة اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، لتفقد أعمال مشروع تدعيم ورفع كفاءة هويس وقنطرة حجز بولين بمركز كوم حمادة والتى بدأ العمل بها منذ فبراير 2014 بتكلفة 5و7 مليون جنيه والمقرر الإنتهاء منها خلال 6 أشهر بالإضافة إلى الصيانة الكاملة لفُم مجرى ترعة النوبارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه والذي استغرق مدة تنفيذها 18 شهر في إطار خطة الوزارة لتحسين حالة الرى بترعة النوبارية لرفع كفاءة رى زمام قدره مليون و200 ألف فدان على ترعة النوبارية بإدارتى النوبارية والناصر.

وأكد اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على أهمية مشروعات الصيانة ورفع كفاءة قنطرة بولين للتحكم في شبكة الرى وضبط المناسيب بالكميات والتوقيتات المناسبة لمواجه التوسعات الزراعية التي تستعدفها الدولة بالظهير الصحراوي كما أكد على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل وتفريعاته بمدن ومراكز المحافظة.