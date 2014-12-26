محمد شاهين يفوز بلقب ستار أكاديمي الموسم العاشر

فاز الطالب محمد شاهين من مصر، بلقب ستار أكاديمي الموسم العاشر، بعد أن حاز على أعلى نسبة من تصويت الجمهور، حيث كان في مواجهة مع كل من المشتركة التونسيّة غادة الجريدي والمشتركة اللبنانية ليا مخّول من لبنان.

ولقد أحيا الحفلة الختامية من البرنامج، النجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي.

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