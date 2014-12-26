«المصريين الأحرار» بكفر الشيخ : نختار نواباً يهتمون بالتشريعات وهدفنا القضاء على الفقر

أكد معتز عاشور أمين حزب الأحرار بكفر الشيخ أن الحزب تميز بالتواجد في القرى ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية.

> وأضاف أطالب سيدات كفر الشيخ بالخروج للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية القادمة مثل خروجهن في 30يونيو وفي انتخابات الرئاسة لاختيار النواب الوطنيين.

> وأشار الدكتور عصام خليل القائم بعمل رئيس الحزب نحن نراهن على وعي الشعب السياسي وكل يوم يزداد يقيني بأن الشعب سيكون اختياره جيد.

> وأضاف نحن بالحزب نعمل على مواكبة المرحلة القادمة خاصة أن المرحلة بعد ثورة 30يونيو مرحلة صعبه لذا بدأنا في تطوير الحزب ليواكب مرحلة البناء.

> وأشار إلى أن الحزب لا يركز على القاهرة فقط ولكننا سنتواجد في كل المحافظات والبداية من هنا من دسوق وهدفنا اختيار نواب يهتمون بالتشريعات و القضاء على الفقر وليس مساعدة الفقراء وهذا ليس شعاراً ولكن لدينا الآلية التي ننهض بالاقتصاد المصري وكذلك لدينا رؤية أمنية تشمل طرق التعامل مع المواطنين.

> وأضاف إننا نراهن على الشباب والمرأة الذين سيتواجدون أمام مقر الاقتراع ونحن نهتم بتمكين الشباب والمرأة والدليل أن الشباب هم من ينفذون برنامج الحزب ونتجه إلى اللامركزية.

> جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد للحزب المصريين الأحرار بقاعة مارونا بمدينة دسوق بحضور الدكتور عصام خليل قائم بعمل رئيس حزب المصريين الأحرار وشهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم الحزب والإعلامي نصر القفاص رئيس اللجنة الإعلامية وبلال حبشي رئيس لجنة العمل الجماهيري ومعتز عاشور أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ وأشرف صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من نواب الشعب السابقين والمرشحين للبرلمان.