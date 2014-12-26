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مؤتمر بـ«إعلام بنها» يطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

  • مصر
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عقدت القوى السياسية والحزبية بمحافظة القليوبية، مؤتمرًا تحت عنوان «شارك بصوتك»، حول ضرورة التنسيق فيما بينها لحشد الجماهير للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بالتعاون مع جمعية بنها العسل تحت شعار شارك بصوتك بمركز النيل للاعلام.

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة كي يتم استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وتنتقل سلطة التشريع من الرئيس إلى مجلس النواب بحضور المستشار ياسر الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وسعيد نجيب كبير مخرجين بالتلفزيون وعبدالرحمن مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية بنها العسل.

وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام بالقليوبية إن هذا المؤتمر يأتي في إطار حملة تثقيف الناخبين بالقليوبية من أجل دعم وتعزيز الممارسة الديمقراطية إلى جانب تنمية وعى المواطنين بالمحافظة بعدد المقاعد الفردية التي يبلغ عددها عشرين مقعدا إلى جانب 7 مقاعد أخرى نصيب المحافظة في انتخابات القائمة، مشيرا إلى أن نصيب المحافظة 27 مقعدا داخل البرلمان الذي سيتكون من 540 عضوا منهم 420 بنظام الانتخابات الفردية و120 بنظام الانتخاب بالقائمة.

يذكر أن عدد الدوائر الفردية 237 دائرة وعدد دوائر القائمة 4 دوائر.

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